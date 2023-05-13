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Karataş, Kozan, Pozantı Seçim Sonuçları 2023: Karataş, Kozan, Pozantı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Karataş, Kozan, Pozantı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Türkiye'de beklenen seçim dönemi geldi çattı. 14 Mayıs günü sandığa giden halk, ilçe ilçe oy oranlarını merak ediyor. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Karataş, Kozan, Pozantı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları da açıklanacak. İşte, Karataş, Kozan, Pozantı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarına dair bilgiler...

Giriş: 13.05.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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