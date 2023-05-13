KARATAŞ, KOZAN, POZANTI SEÇİM SONUÇLARI 2023
Karataş, Kozan, Pozantı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Karataş, Kozan, Pozantı Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Habertürk Karataş, Kozan, Pozantı Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
Karataş 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Karataş 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kozan 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kozan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Pozantı 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Pozantı 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız