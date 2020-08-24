AA

Rafting başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapan doğa harikası Erzincan, su ve doğa sporlarında marka şehir olma yolunda ilerliyor.

AA'nın haberine göre Erzincan'ı doğudan batıya bölen Karasu Nehri, özellikle rafting, kano, kamp alanları ve kanyon geçişleriyle kısa sürede cazibe merkezine dönüşerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Duman Rafting ve Ergan Kayak Okulu ve Rafting Kulübü yöneticileri tarafından kentte karşılanan yerli ve yabancı ziyaretçiler, otobüslerle Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Karasu Nehri rafting parkuruna geliyor.

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular ve rafting meraklıları, botla nehre girmeden önce rehberler tarafından güvenlik önlemleri ve bölge coğrafyası hakkında bilgilendiriliyor.

Ardından soluğu rafting botlarıyla nehirde alan katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan 10 kilometrelik parkurun dalgalı sularında rafting yaparak adrenalin dolu unutulmaz bir gün geçiriyor.

KULÜPLER RAFTİNG TALEBİNE YETİŞEMİYOR

Rafting rehberi Nurettin Can, eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun Erzincan'da başlatmış olduğu doğa sporları faaliyetlerini aktif şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Rafting sporuna her geçen gün ilginin artığına dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"Özellikle Karasu Nehri'ndeki rafting etkinliklerimizde hafta sonu yoğun taleple karşılaşıyoruz. Gerçekten doğası ve manzarasıyla müthiş ilgi çeken bir parkurumuz var. Kanyon geçişlerimiz katılımcılar tarafından çok beğenilmektedir. Biz Ergan Kayak Okulu olarak kışın kayak aktiviteleri yazın da Karasu Nehri'nde rafting ve kanyon gezileri düzenliyoruz. Her geçen gün vatandaşların bu gezilere talebi artmakta. Hafta sonları gruplara bot sayısı ve rehber sayısı olarak yetişemiyoruz. Umarım bu hareketlilik ve turizm yoğun bir şekilde devam eder."

"İNSANLAR DOĞAYA BAĞLANMAYI ÖĞRENDİ"

Uluslararası nehir rehberi Halit Yücel de nehrin eşsiz manzarasında doğayla iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.

Yücel, "Yaklaşık bir aydır çok fazla talep almaya başladık çünkü insanlar doğaya çıkmayı ve bağlanmayı öğrendi. Gruplarımızı Erzincan'dan otobüslerle alarak Karasu Nehri kenarına geliyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik parkuru botlarla katediyoruz. Katılımcılarla 2-3 saat suda zaman geçiriyoruz. Bu parkura gelen vatandaşlar eğlenerek vakit geçiriyor. Biz de burada tam günlük aktif bir program yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİDE UZUN SÜRE EVDE KALDIK BU DA BİZİ GERDİ"

Katılımcılardan İpek Koç da rafting sporunun sadece erkeklere özgü olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben daha önce birkaç kez Karasu Nehri'nde rafting yaptım. Bu spor çok heyecan ve adrenalin içeriyor gerçekten. Erzincan'da herkesin bu sporu yapmasını öneriyorum. Pandemi sürecinde tabii uzun süre evde kaldık, bu da bizi gerdi. Sporun her türlüsünü denemek lazım. Rafting de gerçekten heyecan verici ve rahatlatıcı bir spor. Bütün Erzincanlılara Karasu'da rafting yapmayı tavsiye ediyorum."

Rafting sporcusu Serhat Kabasakal da özellikle pandemi sürecinde evlerde sıkışıp kaldıklarını ifade ederek "Pandemi sürecinde biraz rahatlamak için düzenli olarak her hafta sonu rafting yapıyoruz. Erzincan'ın çok eşiz ve özel bir doğası var. Biz de bu doğanın keyfini öğretmen arkadaşlarla çıkarmaya çalışıyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Gerçekten çok özel yerler. Rafting sırasında çeşitli kanyonlardan geçerken keyifli vakit geçireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.