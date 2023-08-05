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        Haberler Yaşam Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyorlar

        Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyorlar

        Erzincan'da rafting yapılan Karasu Nehri, bugünlerde sıcaklardan bunalanların da uğrak yeri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:27
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        • 1

          Erzincan’da rafting yapılan Karasu Nehri, bugünlerde sıcaklardan bunalanların da uğrak yeri oldu.

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          AA'nın haberine göre hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı kentte adrenalin tutkunları, serinlemek ve heyecan dolu anlar yaşamak için rafting yapmak üzere Karasu Nehri'nin yolunu tutuyor.

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          Kemah yolu üzerinde nehrin kıyısında kask ile yeleklerini giyen rafting tutkunları, rehberlerden kısa süreli teknik bilgi alıp 10 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

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          Nehir üzerinde yaklaşık 8 kilometrelik parkurda kürek çeken maceracılar, hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de suda yüzüp serinliyor, eğlenceli zaman geçiriyor.

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          "GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYDE OLAN BİR PARKUR"

          Ergan Kayak Okulu Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nurettin Can, Karasu Nehri'nin doğal güzelliğiyle ilgi gördüğünü söyledi.

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          Misafirleri 8 kilometrelik parkurda tam gün ağırladıklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

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          "Sıcakların artmasıyla insanların bu spora, bu tarz faaliyetlere ilgisi artıyor. Gün boyu yüzmek, serinlemek ve adrenalini yaşamak için bize katılıp bu faaliyeti yürütmekteler. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor.

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          Parkurumuz uzun, eğlenceli fakat riskli değil. Bu nedenle güvenliği üst düzeyde olan bir parkur. Özellikle Acemoğlu Kanyonu herkes tarafından bilinen bir kanyon.

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          Biz o kanyonun içerisinden bot ile geçiyoruz. Yani araçla yürüyerek ulaşılamayan noktalara suyun içiresinden botla geçerek doğa harikası manzarayı, o doğal güzelliği görebiliyoruz."

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          Can, raftingseverlerin özellikle yaz aylarında kanyonlarda akan şelalelerin ortaya çıkardığı manzaraları görmekten de keyif aldığını dile getirdi.

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          Rafting yapan Arif Çakır, çok güzel manzaraya karşı kürek çektiklerini anlatarak, "Nehirde yüzdük ve serinledik. Vadileri ve nehir üzerindeki mağaraları gördük. Beklediğimden çok daha güzel geçti. Bu sıcak yaz ayında çok güzel serinledik" dedi.

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          Sümeyra Saban ise bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen herkesi imkanı varsa bu sporu yapmaya davet etti.

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          Rehber ve rafting hocası Eda Nur Ayça Soylu da serinleten bu etkinliğin yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade etti.

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