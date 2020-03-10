Karasu Demiryolu Projesi, Sakarya'yı uluslararası ticarette söz sahibi yapacak

AA

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Karasu demir yolunun tamamlanmasını uzun yıllardır beklediklerini kaydetti.

İki yıl önce faaliyete geçen Karasu Limanı'nın ardından demir yolunun da gelecek yıl tamamlanacak olmasının hem il ekonomisine büyük katma değer sağlayacağını hem de ihracat rakamlarını olumlu etkileyeceğini belirten Altuğ, Arifiye'den başlayıp Karasu'ya kadar uzanacak demir yolunun iş dünyasına büyük kolaylıklar getireceğinin altını çizdi.

Altuğ, yıllardır çeşitli aksaklıklarla tamamlanmayan demir yolunun faaliyete geçmesiyle kaybedilen zamanı ve kazanımı kısa vadede telafi edeceklerine inandıklarını vurguladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, şunları kaydetti:

"Arifiye-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Bartın Treni, Batı Karadeniz limanlarının İç ve Batı Anadolu'ya bağlantısını sağlayacak. Yük taşıma ağırlıklı bir proje olması itibarıyla da geniş bir coğrafyanın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını da oldukça etkileyecek. Karasu Limanı'nın tren yolu ile buluşması ile Sakarya, raylardan açık sulara uzanarak bir lojistik üs anlamında uluslararası ticarette söz sahibi olacaktır."