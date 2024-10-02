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        Haberler Gündem Güncel Karasu'daki kıyı erozyonu sürüyor | Son dakika haberleri

        Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkili olmaya devam ediyor. Sahil Park'ın önünde bulunan çınar ağacı erozyon nedeniyle devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:08
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        Karasu'daki kıyı erozyonu sürüyor
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkili olmaya devam ediyor.

        Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, 3 gündür ilçeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisi artan dalgalar yüzünden daha da ilerledi.

        Sahil Park'ın önünde bulunan çınar ağacı erozyon nedeniyle devrildi.

        Yıkılan ağaç ile civardaki soyunma kabinleri, belediye ekiplerince tedbir amaçlı kaldırıldı.

        Erozyonun etkili olduğu alan havadan da görüntülendi.

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        #sakarya haberleri
        #Karasu ilçesi
        #kıyı erozyonu
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