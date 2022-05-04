Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Demirtaş, vatandaşların daha rahat ve keyifli vakit geçirmeleri için alana yönelik bu yıl yeni bir proje hazırlamayı planladıklarını dile getirerek, ziyaretçilerin dinlenebileceği, piknik yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği, yürüyüş parklarının olacağı, çok rahat bir şekilde bisiklet sürülebilecek bir alan oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.