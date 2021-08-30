Kararsız kaldığı için aşısını yaptırmayan Kovid-19 hastası kadın pişmanlığını anlattı

AA

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden ve aşı olmadığı için hastalığı ağır geçirdiği belirtilen Asya, yoğun bakımdan çıksa da oksijen maskesiyle rahat nefes alabiliyor.

Konuşmakta da zorluk çeken Asya, AA muhabirine, salgın başladıktan sonra hep evde kaldığını, maske ve mesafeye dikkat ettiğini söyledi.

Aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşadığını ifade eden Asya, "Aşı çeşit çeşitti, tek tip değildi. Aşı muhalifleri çıktı, her kanalda bir tartışma duymaya başladık. Herkes olsun dedik, işte ilk önce sağlıkçılar oldu, sonra yaşlılar oldu, kronik hastalar oldu. Onlarda da bazı olumsuzluklar çıktığını duyunca, böyle de korunabiliriz diye düşündük." diye konuştu.

Asya, 20 gün önce yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını ifade ederek, gelini, torunları başta olmak üzere tüm ailesinin karantinaya alındığını belirtti.

Hastalığı en ağır kendisinin atlattığını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Evde çalışan bir hanım var, onun iki aşısı vardı. O da ağır geçirdi, hem kronik hastalığı da vardı ancak sadece iki gün ağır geçirdi, üçüncü gün kalktı. 13 gün yoğun bakımda kaldım, yeni çıktım yoğun bakımdan. Akciğerimde eskiden kalma bir tutulma vardı, 10-15 yıl önce bir zatürre geçirmiştim, onun kalıntıları tekrar gün yüzüne çıktı. Toplum olarak hepimiz doktoruz ama 'Yarım doktor candan, yarım hoca dinden' eder demişler. Herkes konuşuyor, biz de kime inanacağımızı şaşırdık. 'Aşıların yan etkileri var, kısırlık yapacak' gibi bizi panik yapacak bir sürü şey söylendi. Canın sağ ise her şeyin çaresi vardır, önce canı kurtarmak gerekir. Ben çektim başkası çeksin istemiyorum. İnşallah düzeleceğim ümitsiz değilim."

- "Bilgi kirliliği bizi çok yıpratıyor"

Pandemi kliniğinde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Deniz Güzel de her yaş grubundan hastaları bulunduğunu, aşısız olanların takiplerinin uzun sürdüğünü ve yoğun bakıma almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Aşılı olanların ise kısa sürede iyileştiğine dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal medyada ve başka mecralardaki bilgi kirliliği bizi çok yıpratıyor. Bunları yenmemiz lazım. Aşının yan etkileri ve güvenilirliği konusunda gerekli bilgiler veriliyor. Lütfen aşınızı ihmal etmeyin, bu hastalığı başka türlü yenemeyiz. Bu hastalık bulaştıkça mutasyona uğrayacak, biz aşıyla bulaşmanın önüne bir set çekeceğiz, mutasyonları kıracağız. Aşı antikor üretmek için yapılan bir şey. Karşılaştığımız virüs herhangi bir virüs değil. Sürekli mutasyona uğruyor, beklenmedik organ tutulumları oluyor."