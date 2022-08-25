Putin, Rus ordusunu güçlendiriyor

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Associated Press'te yer alan habere göre, Putin'in Perşembe günü imzalanan kararnamesi, ordunun daha fazla sayıda askere alarak, gönüllü asker sayısını artırarak veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanarak saflarını güçlendirip güçlendirmeyeceğini açıklamadı.

Kremlin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyona yalnızca gönüllü sözleşmeli askerlerin katıldığını söyledi ve geniş bir seferberliği düşündüğü iddialarını reddetti.

RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, Putin'in imzaladığı kararname ile Rus ordusu 1 Ocak 2023 itibariyle 137 bin asker daha artacak. Buna göre Rus ordusu 2.1 milyon personel sayısına çıkartılırken, profesyonel asker sayısı ise 1.5 milyon olacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.