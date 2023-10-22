Kararan gümüşlerinize elveda! Bu doğal yöntemler ile gümüşleriniz eski parlaklığına kavuşacak!

LİMON VE TUZ

Limon suyu ve tuz: Limon suyu ve tuz, gümüşteki kararmayı gidermeye yardımcı olan başka bir doğal temizleyicidir.

Limon suyu ve tuz ile gümüş parlatmak için şu adımları izleyin:

Bir kâsenin içerisine ılık su, limon suyu ve tuz ekleyin.

Gümüşlerinizi bu karışımın içine koyun ve 15-20 dakika bekletin.

Yumuşak bir bezle gümüşlerinizi durulayın ve kurulayın.