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        Haberler Yaşam Kararan gümüşlerinize elveda! Bu doğal yöntemler ile gümüşleriniz eski parlaklığına kavuşacak!

        Kararan gümüşlerinize elveda! Bu doğal yöntemler ile gümüşleriniz eski parlaklığına kavuşacak!

        Gümüş takılar, ışıltılı ve şık görünümleri ile her zaman göz doldurmuştur. Ancak zamanla kararmaya başlayan gümüşler, eski cazibesini kaybedebilir. Kararan gümüşlerinizi eski parlaklığına kavuşturmak için uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. İşte o yöntemlerden en çok işinize yarayacak olanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:51
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        • 1

          Kararan gümüşlerinizi parlatmak için uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemleri kullanarak gümüşlerinizi eski parlaklığına kavuşturabilir ve uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. İşte işinize yarayacak yöntemler...

        • 2

          KARBONAT

          Gümüşlerinizi parlatmak için kullanabileceğiniz en etkili doğal yöntemlerden biri, karbonattır. Karbonat, gümüşteki kararmayı gidermeye yardımcı olan doğal bir temizleyicidir.

          Karbonatla gümüş parlatmak için şu adımları izleyin:

          Bir kâsenin içerisine sıcak su ve karbonat ekleyin.

          Gümüşlerinizi bu karışımın içine koyun ve 15-20 dakika bekletin.

          Yumuşak bir bezle gümüşlerinizi durulayın ve kurulayın.

        • 3

          LİMON VE TUZ

          Limon suyu ve tuz: Limon suyu ve tuz, gümüşteki kararmayı gidermeye yardımcı olan başka bir doğal temizleyicidir.

          Limon suyu ve tuz ile gümüş parlatmak için şu adımları izleyin:

          Bir kâsenin içerisine ılık su, limon suyu ve tuz ekleyin.

          Gümüşlerinizi bu karışımın içine koyun ve 15-20 dakika bekletin.

          Yumuşak bir bezle gümüşlerinizi durulayın ve kurulayın.

        • 4

          DİŞ MACUNU

          Diş macunu: Diş macunu, gümüşlerinizi parlatmak için kullanabileceğiniz pratik bir yöntemdir.

          Diş macunu ile gümüş parlatmak için şu adımları izleyin:

          Yumuşak bir diş fırçasına diş macunu sürün.

          Gümüşlerinizi diş fırçası ile fırçalayın.

          Yumuşak bir bezle gümüşlerinizi durulayın ve kurulayın.

        • 5

          SİRKE

          Sirke: Sirke, gümüşteki kararmayı gidermeye yardımcı olan doğal bir asittir.

          Sirke ile gümüş parlatmak için şu adımları izleyin:

          Bir kâsenin içerisine ılık su ve sirke ekleyin.

          Gümüşlerinizi bu karışımın içine koyun ve 15-20 dakika bekletin.

          Yumuşak bir bezle gümüşlerinizi durulayın ve kurulayın.

        • 6

          Gümüşlerinizi parlatırken dikkat edilmesi gerekenler:

          Gümüşlerinizi parlatırken, gümüşe zarar verebilecek sert fırçalar veya kimyasal temizleyiciler kullanmamaya özen gösterin.

          Gümüşlerinizi düzenli olarak temizleyerek kararmasını önleyebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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