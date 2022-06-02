DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Depp eski eşi Heard'ün kendisini 'aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü' olarak gösterdiğini öne sürerek 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Heard ise Depp'in suçlamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirerek Depp'in kendisini karaladığını söylemiş ve 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Depp, Heard'e veya herhangi bir kadına vurduğunu reddetmiş ve ilişkilerinde şiddete başvuranın Heard olduğunu söylemişti.

Depp ve Heard, 2011'de "The Rum Diary" çekimleri sırasında tanışmış ve Şubat 2015'te evlenmişlerdi. 2017'de ise boşanmışlardı.