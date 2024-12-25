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        Kastamonu'da Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Karapürçek yeraltı depolamasında su tutulmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:30
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        Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Karapürçek yeraltı depolamasının tamamlanarak su tutma işleminin başladığını bildirdi.

        İnşaatta 3 bin metreküplük betonarme gövde imalatı, 600 metre isale hattı imalatlarını tamamlandığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

        "Su tutma işlemini gerçekleştirerek ülkemize ve Tosya ilçemize bir depolama tesisi daha kazandırdık. 200 dekar araziye can suyu verecek Karapürçek depolaması bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Depolama sayesinde modern sulama ile tanışacak 200 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak.

        Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak. Tosyalı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin lira daha fazla kazanacak" ifadesini kullandı.

        Temelden yüksekliği 14.50 metre olarak projelendirilen Tosya Karapürçek depolamasının gövdesi beton ağırlık tipinde projelendirildi. Depolama 10 bin metreküp depolama hacmine sahip."

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