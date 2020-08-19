Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka ile yakın temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması gereken kişinin, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırdığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, karantina kararına uymayan kişi, ekipler tarafından evine götürüldü. Daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğünde dezenfekte çalışması yapıldı.

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