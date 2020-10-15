Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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