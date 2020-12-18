DHA

Zonguldak Adet Sarayı'na öğle saatlerinde gelen avukat Atakan Ü.'nün girişte polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine Atakan Ü.'nün Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu, karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.

İstanbul'dan bir duruşma için Zonguldak'a geldiğini söyleyen Atakan Ü., polis nezaretinde yakındaki kendi aracına götürüldü.

Atakan Ü., polis ile birlikte kendi otomobiliyle karantina için yurda götürüldü.

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