23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erasmus projesi için yurtdışına gönüllü olarak giden ve Almanya'daki bir gençlik merkezinde 11-18 yaş arasındaki çocuklara tiyatro eğitimi veren Büşra Damla Akpınar, karantina günlerini Habertürk'e anlattı.
Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'deki Canfeda Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan 19 yaşındaki Büşra Damla Akpınar ailesinin İstanbul'da yaşadığını ve her gün telefonda görüntülü konuşma yaptıklarını söyledi.
"30 KİŞİ AYNI EŞYALARI KULLANIYORDU"
Almanya'da kaldığı yurtta 30 kişinin aynı anda ortak alanı kullandığını söyleyen Büşra Damla Akpınar, "Almanya'da tek başıma yaşıyordum. Kendi irademle Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Berlin Konsolosluğuna başvuru yaptım. Almanya'da 30 kişi aynı mutfağı ve aynı eşyaları kullanıyordu. Çok korkutucuydu" dedi.
"DOKTORLAR KAPIDAN ATEŞİMİZİ ÖLÇÜYOR"
Yurt odasında tek başına kaldığını söyleyen Akpınar, "Bizim bulunduğumuz bu yurt 170 odalık bir yurt ve biz 186 kişiyiz. Herkes tek kalıyor. Çocukları olanlar sadece birlikte kalıyor. Ben tek kalıyor. Bu çok önemli ve güzel bir şey. Şuan için koridorlara çıkamıyoruz. Koridora çıkan olursa yasal işlem başlatılıyor. Sabah 7'de doktorlar gelip odaya girmeden kapıdan ateşimizi ölçüyor. Ardından odalara kahvaltı servis ediliyor. Kapıya yemek geliyor, çay geliyor. Rahatımız yerinde. Günlük ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanıyor. Sıcak su temin edebiliyorsunuz." dedi.
"KARANTİNADA KALANLAR ÇOK DUYARSIZ"
"Karantina günleri nasıl geçer, yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyoruz. Kitap okuyorum, resim çizmeyi çok seviyorum. Almanca öğrenmeye devam ediyorum. Karantinada kalan insanlar çok duyarsız. Bütün dünya olarak bu süreci yaşıyoruz. Burada insanlar yurt odasında birbirlerine misafirlik yapıyorlar. Görevliler buna engel olmaya çalışıyor ancak yine de bir yolunu bulup bir araya gelebiliyorlar."
AFAD İL İMÜDÜRÜ MESAJ GÖNDERDİ
Sosyal medyada bir video paylaşarak karantinada kendilerine iyi bakıldığını anlatan Akpınar, "Çalışanlar bana teşekkür ettiler. Bize enerji kaynağı oldunuz dediler. AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul da 'Fedakârca gece gündüz çalışan arkadaşlarımızın yüreklerine su serptiniz' mesajı gönderdi" diye konuştu.
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