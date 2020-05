Karantinaya alınan vatandaşlardan Türkiye'ye teşekkür - BİTLİS

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla ülkeye getirilen Türk vatandaşların karantina süreleri devam ediyor.Almanya'dan 21 Nisan'da uçakla indikleri Muş'tan otobüslerle Bitlis'e getirilen 187 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Beşminare Kız Yurdu'nda karantinaya alındı.Türk Kızılay Bitlis Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, otel konforunda ağırlanmanın sevincini yaşıyor.Karantina süresince moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için çeşitli etkinlikler düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen AFAD, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, yurt yönetimi ile tüm imkanları seferber eden devlet yetkililere teşekkür etti.- "Çok güzel bir ortamda kaldık"Vatandaşlardan Yaşar Fırat Eröz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresince yurt yönetiminin kendileriyle çok güzel ilgilendiğini söyledi.Devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini belirten Eröz, "Burada çok güzel hazırlıklar yapılmış. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Burası tertemiz. Herkesten izole şekilde çok güzel bir ortamda kaldık. Her gün ateşimiz ölçüldü. Yemeklerimiz çok güzeldi. İnternetimiz bile var. Çalışma ortamı yaratıldı. İşimden geri kalmadım. Son iki günümüz kaldı. Artık dönüş için heyecanlıyız."68 yaşındaki Adanalı Hatice Ballıca ise yetkililerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ülkesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ballıca, şunları kaydetti:"Burada her şey çok güzel. Sıcak yemeklerimizi veriyorlar. Çalışanları çok nezih insanlar. Alışverişlerimizi yaptılar, ne ihtiyacımız varsa karşıladılar. Akrabalarımın yanına gittim. Virüs çıkınca gelemedim. Sağ olsun Cumhurbaşkanlığı tarafından getirildik. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."- "Evimde bu işleri göremem"Eşiyle aynı yurtta karantina altına alınan Ankaralı 78 yaşında Mehmet Çopur da çocuklarını görmek için eşiyle Almanya'ya gittiğini, virüs salgını nedeniyle 2,5 ay orada kaldığını söyledi.Çopur, "Cumhurbaşkanımız yurt dışındaki vatandaşların getirilmesi için talimat verdi. Onun sayesinde uçakla ülkeye getirildik. Her şey şahane. Her türlü arzumuz yerine getiriliyor. Evimde bu hizmeti göremem. Allah daima bizi devletimizle ayakta tutsun. Allah Türkiye'mize huzur ve bereket versin." diye konuştu.67 yaşındaki Nejla Çopur ise "Devletimiz yardım etti geri döndük. Burada bize çok iyi baktılar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.