Karantinaya alınan köylerde vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - MUŞ

AA

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Murat Köse, yaptığı açıklamada, karantinaya alınan köylere ilaç, gıda, bebek bezi ve bebek maması yardımları yaptıklarını belirtti.Halkın mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Köse, "Hep birlikte, omuz omuza verirsek inşallah bu hastalığı atlatacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.Karantinaya alınan köyde yaşayan Kutbettin Güden de tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.