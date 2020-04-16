Karantinaya alınan Esence Mahallesi'ndeki önlemler sürüyor - KONYA

AA

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan 7 farklı ekiple, mahalledeki evler tek tek ziyaret edilip, aileler sağlık taramasından geçiriliyor.Bu kapsamda yaklaşık 1500 kişinin sağlık taramasından geçirildiği, şikayetleri olan bazı hastaların ambulanslarla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.Öte yandan taramalarda bazı şüpheli vakaların tespit edilmesi nedeniyle karantinanın 22 Nisan Çarşamba günü saat 08.00'e kadar devam edeceği belirtildi.AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina tedbirleri uygulanan mahallede yeni vakalar tespit edildiğini belirtti.Bundan dolayı karantina süresinin devam edeceği bilgisini paylaşan Samancı, paylaşımında şunları kaydetti:"Bazı hemşehrilerimizin arazi yollarını kullanarak mahalle dışına kaçak olarak çıktıkları, diğer vatandaşlarımızla temasta bulundukları bilgileri gelmektedir. Bu şartlar altında yeni vakaların önüne geçmemiz mümkün olmamakta, karantina süresi uzamakta ve ilave tedbirlerin alınması zaruriyeti ortaya çıkmaktadır. ‬Kıymetli hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz, lütfen karantina süresi boyunca kendi sağlığımızı ve diğer hemşehrilerimizin hayatlarını tehlikeye atmayalım. Ne kadar evde kalırsak bu salgından o kadar çabuk kurtulur, ailemizle birlikte güzel zaman geçirmeye, üretmeye sağlıkla devam ederiz. Lütfen evde kal, evde hayat var."Beyşehir ilçesine sağlı Esence Mahallesi, 1 Nisan'da Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmış, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilmişti.