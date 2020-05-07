Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sessizlik hakim

AA

Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş çıkışların 14 gün durdurulmasına karar verildiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:"Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilçemizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde geçişlerine izin verilenler zorunlu dinlenme molaları, süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı il, ilçede bulunması durumunda giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartıyla yapabileceklerdir."İlçede Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilen araçlar ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş çıkışların bugün itibariyle 14 gün süreyle engellendiği aktarılan açıklamada, "Malatya-Gaziantep ve Şanlıurfa istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.İlçe merkezinde de polis ve jandarma ekipleri cadde ve sokaklarda kontrol yapıyor.