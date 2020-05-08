Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda ilçe merkezinde giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontroller gerçekleştiriyor.

Kent girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Gölbaşı ilçe merkezi 6 Mayıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.