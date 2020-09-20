Karantinası biten beldenin okulunu iki günde yüz yüze eğitime hazırladılar

Kovid-19 nedeniyle karantina uygulamasının 5 Ağustos'ta başlayıp 16 Eylül'de sonlandırıldığı beldedeki Çağdaş Yaşam İsmet Güresen İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim sezonuna hazır olmadığını öğrenen öğretmenler, kolları sıvadı.
Fedakar öğretmenler, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi için hızlı hareket ederek 2 günde okulun tüm tadilat ve tamirat işlerini yaptı.
Okulu boyayıp temiz bir görünüme kavuşturan öğretmenler, öğrencilerin hijyenik bir ortamda öğrenim görmesini sağlamak için sınıfları da dezenfekte etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa öğrencileri tekrardan okulda görmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
- "Fedakarca çalışıp öğrenciler için güzel ortam hazırlıyorlar"
Çocukların güvenle geleceği ve sağlıklı şekilde eğitim alacağı okullarda gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
"Dünyada etkili olan salgın devam ediyor, bizler de zor bir süreçten geçiyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda çok fedakarlık yaparak yoğun tempoda çalışma gerçekleştiriyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için öğretmenler fedakarca çalışıp güzel ortamlar hazırlıyor. Öğrencileri için canla başla çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Öğrencilerimizi özledik, pazartesi kısmen öğrencilerimize kavuşacağız. Öğretmenlerimiz de öğrencilerini hijyenik ortamda ağırlamak için heyecanla bekliyorlar."
Okul müdürü Merve Altay da öğrencilerle buluşacakları 21 Eylül'ü heyecanla beklediklerini anlattı.
Öğrencilerin temiz ve dezenfekte edilmiş okulda öğrenim görmeleri için öğretmenlerin özverili şekilde çalıştığını aktaran Altay, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimiz gönüllülük esasına göre okula geldi. Sınıflara alçı çekildi, temizlik yapıldı ve aynı zamanda boya, badana işlemleri yapıldı. Öğrencilerin okulu kendi evleri gibi hissetmeleri için çalışıyoruz. Çalışmalar çok keyifli, öğretmenlerin gönüllü olarak gelmeleri çalışamlara ayrı bir keyif katıyor."
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