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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu dönemde İstanbul'daki evinden ayrılarak Rize'ye gelen kişi gözlem altına alındı.

AA'nın haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da 20 Mart'ta hastaneye kaldırılan K.E.'den, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldıktan sonra evinde 14 gün boyunca kendisini izole etmesi istendi. Yapılan takiplerde K.E'nin 14 gün olmadan vefat eden eşinin mahkemesi nedeniyle Rize'nin Fındıklı ilçesine gittiği öğrenildi.

Testlerinin pozitif çıktığı söylenen K.E., kontrollerinin ardından yeniden Fındıklı'daki evinde karantinaya alındı. K.E.'nin kaldığı binada da karantina tedbirleri uygulandığı, temas ettiği kişilere test yapılmaya başlandığı da kaydedildi.

KENDİNİ SOSYAL MEDYADAN BÖYLE SAVUNDU

İHA'nın haberine göre, K.E., sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu:

"Bu yazın hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü, tansiyon hastası olmamın da etkisinden sebep İstanbul'daki evimde bayıldım. 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahede altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 günde hastanede müşahede altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim.

Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim. Ayrıca, 31.03.2020 tarihinde eşimin vefatı ile alakalı mahkemeye de katılmak istedim, ancak ben buraya geldikten çok sonra tüm duruşmalardan iptal edilmiştir. Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma 'Pozitif' olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip 'Pozitif' olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir."

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