Bunu da gördük! Karantinadan okey masasına!

İstanbul Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.
Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.
KAFE MÜŞTERİLERLE DOLUYDU
DHA'da yer alan habere göre yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.
KARANTİNADAKİ KİŞİ DE KAFEDE ÇIKTI
Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
115 KİŞİYE CEZA YAĞDI
Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
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