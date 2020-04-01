Karantinadan çıkan umrecilerden "En büyük nimet sağlık ve özgürlük" mesajı - KAYSERİ

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Umre dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 192 kişi, sağlık kontrollerinin ardından dün tahliye edilerek otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Bu süreçte kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına ve diğer görevlilere çiçek vererek ve alkışlayarak teşekkür eden umreciler, bir taraftan da burada edindikleri dostlukları öz çekimlerle ölümsüzleştirdi.Karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan umrecilerden din görevlisi 52 yaşındaki İsmail Cihan, bu sürede kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdi.
Bütün görevlilere teşekkür eden Cihan, kendilerine "Mekke'ye, Medine'ye gittiniz umre yaptınız, nasıldı?' diye sorulduğunu belirterek, "Yaşamak lazım. Burada da yaşamak lazım. Allah kimseyi özgürlüğünden etmesin. En büyük nimet sağlık ve özgürlük. Elhamdülillah bize çok iyi baktılar. Biraz zorlu geçti ama elhamdülillah bunun sonunda mükafat var, sağlık var, özgürlük var. İyi geçti çok şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. A'dan Z'ye ne eksiğimiz varsa gördüler. Her şey ayağımıza geldi, kahvaltıdan yemeğine kadar. Tarifi mümkün değil, Allah bin kere razı olsun." dedi.
Umrecilerden 70 yaşındaki Yüksel Savran da yurtta kaldıkları sürede kendi evlerinden daha rahat ettiklerini belirterek, "Emeği geçen herkesten Allah yerden göğe kadar razı olsun. Kendi evimizde belki birçoğumuz bu şekilde yemek yiyemezdik. Sağlık kontrollerimiz yapıldı, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- "Dünyanın en iyi misafirperverliğini yaptılar"
Hayriye Engin (54) de evlerine döneceklerine sevindiğini dile getirerek, "Çok güzel baktılar bizlere. Allah bin kere razı olsun. Her sabah ve akşam ateşimiz ölçüldü, çok güzel geçti. Sağlık Bakanlığına ve çalışanlara teşekkür ederiz, hiçbir eksiğimiz yoktu." ifadesini kullandı.
Burada güzel dostluklar edindiklerini ifade eden 61 yaşındaki Nizamettin Coşkun ise aileleriyle sürekli telefonla iletişim halinde oldukları için bu süreci mutlu bir şekilde atlattıklarını anlattı.
Kayseri halkına ve kendilerine hizmet veren tüm çalışanlara teşekkür eden Coşkun, "Onlar bize ev sahipliği değil, dünyanın en iyi misafirperverliğini yaptılar. Memleketimizde, kendi evimizde bu kadar rahat olmazdık." dedi.Ümmügül Özkan (62) ve Birgül Coşkun (53) da misafirlikleri süresince kendilerine evlerindeki konforu aratmayan tüm çalışanlara şükran duygularını dile getirdi.
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