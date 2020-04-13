13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karantinadaki vatandaşlardan Türkiye'ye övgü - KIRIKKALE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaliforniya Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Mustafa Aydoğan'ın konuşması- Gözlem altındaki bir vatandaşların konuşması
Kırıkkale'de karantinadaki vatandaşlardan Türkiye'ye övgüKIRIKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar, hizmet anlayışı ve güçlü desteğinden dolayı Türkiye'yi övdü.Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlardan Kaliforniya Üniversitesi'nden görev yapan Dr. Mustafa Aydoğan ve bazı vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden sağlık ve idari görevlilerle duygularını paylaştı.Aydoğan, şu anda hiçbir eksiklerinin olmadığını ve her şeylerinin karşılandığını söyledi.Kendisinin Avrupa'da birçok ülkede ve ABD'de bulunduğunu, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemlerin çok güzel olduğunu anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:"Bu çok acayip ve güzel bir sürpriz oldu benim için. Böylelikle İstanbul'daki ailem ve akrabalarım, oraya gitmemden endişe etmiyor. Burada 14 gün sizin misafiriniz olmak çok güzel bir şey. Bu virüs bize hijyen hakkında çok önemli şeyler öğretiyor. Osmanlı Devleti birçok salgın gördü. Bizim devlet olarak bu koronavirüs salgınına güzel bir şekilde verdiğimiz reaksiyon Osmanlı'dan gelen bir miras. Şehir hastanelerine ilk zamanlarda birçok eleştiri getirildi 'Niye böyle büyük hastaneler yapılıyor' diye. Şimdi değerini görüyoruz. Devletin yaptığı bu hastaneler bugün çok büyük ölçüde işe yarıyor."Aydoğan, çok şanslı olduklarını ve devlete şükretmeleri gerektiğini belirterek, kendi alanının da hücre biyolojisi olduğunu aktardı.Alanının tam bu salgınla ilgili olduğunu dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:"Devletimiz bana görev versin bu konuda çalışmaya hazırım. Hiçbir çekincem yok. Yurt dışında da olsam orada Türk öğrenciler sürekli başvuruyor bize. Hakikaten alınan önlemler, yapılan hizmetler, devletimizin çok büyük bir hizmeti. Görevlilerimiz de burada kendi hayatlarını riske ederek bu işi yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz hepsi canla başla çalışıyorlar. Onların arasındaki çalışma ve fikir birliğini başka ülkelerde göremiyorsunuz. Bu, Türkiye'nin başarısı."Gözlem altındaki bir vatandaş da, "Devletimizin büyük olduğunu biliyordum ama kocaman olduğunu bilmiyordum. Şimdi anladım. Diyeceğim bu. Çok kocamanmış devletimiz. Avrupa'da birçok ülkede yaşadım ama burası başka." ifadelerini kullandı.
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