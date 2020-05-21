Karantinadaki vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek

"Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklığıyla hazırlanan resmi yazı valiliklere gönderildi.
"Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazıda, halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs'a kadar tamamlanması istendi.
Bu kapsamda Kazakistan'dan getirildikleri Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 220 Türk vatandaşının memleketlerine uğurlanması için hazırlıklara başlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı.
Yarın yola çıkacak Türk vatandaşları ailelerine kavuşup, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Vatandaşlar kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlete, AFAD, Türk Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetimine minnet duyuyor.
- "Ailemizle hasret gidereceğiz"
Bahtiyar Emre Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada devlet yetkililerine, bayramı aileleriyle bir arada geçirme fırsatı sundukları için teşekkür etti.
Diyarbakır gibi kadim bir kentte misafir edildikleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Öztürk, çok memnun bir şekilde kentten ayrılacaklarını söyledi.
"Diyarbakır’a geldiğimizde çok şaşırdık. Çok güzel bir şehirle karşılaştık. Kültürlerin beşiği bir şehre geldiğimizi fark ettik. Bizi davul zurna ile karşıladılar. Organizasyon çok iyiydi. Burada keyifli zamanlar geçirdik. Sinevizyon izledik, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler." diyen Öztürk, gösterilen misafirperverlikten dolayı herkese teşekkür etti.
Öztürk, yurt dışından ülkeye dönmenin sevincinin yanı sıra bir de bayramı evde geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Güzel bir haber aldık. Normalde iki hafta olan karantina süremiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bayramı evde geçirmemiz için daha erken bir süreye alındı. Bayramda ailemizle buluşmamızı sağlayan tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz. Ailemizle hasret gidereceğiz. Bunun bayrama da denk gelmesi ayrı bir mutluluk."
- "Bayramda ailemizle bir araya gelmek ayrı bir mutluluk kaynağı"
Bir firmanın Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Serhat Pütürgeli, Kovid-19 sürecinde ekip halinde Kazakistan'daki şantiyelerinden tahliye edilerek Diyarbakır'a getirildiklerini belirtti.
"Devletimiz vaktinde önlemler alarak bizi vatanımıza getirdi." ifadesini kullanan Pütürgeli, şunları kaydetti:
"Bu zorunlu karantina sürecini tamamlayıp evlerimize, ailemize kavuşacağız. Bundan dolayı mutluyuz. Bayram öncesinde olması da ayrı bir mutluluk sebebi. Bayramda ailemizle bir araya gelmek ayrı bir mutluluk kaynağı."
- "Torunlarım ve ailemi göreceğim için çok memnunum"
Kahramanmaraş'taki ailesine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan İsa Acar (60) Türkiye'ye getirildikten sonra yerleştirildikleri yurtta verilen hizmetten dolayı devlete minnettar olduklarını dile getirdi.
Acar, kendilerine 7 gün 24 saat hizmet verildiğini anlatarak, "Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan razı olsun." dedi.
Acar heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, bayramda evlerimizde olacağımız için. Torunlarım ve ailemi göreceğim için çok memnunum. Devletimiz ve milletimiz var olsun." diye konuştu.
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