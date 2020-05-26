Karantinadaki infaz koruma memurunun oğluna sürpriz doğum günü - MARDİN

AA

Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru Halil Korkut'un 6 yaşındaki oğlu İbrahim Korkut için mesai arkadaşları, sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Sibel Yakut ile İnfaz Koruma Başmemuru Fatma Akkurt'u elinde doğum günü pastasıyla gören çocuk, şaşkınlık yaşadı. Mumları söndüren İbrahim Korkut, telefonda babasıyla görüştü.Pastanın üzerindeki "Yanında olmadığım için üzgünüm oğlum. Doğum günün kutlu olsun" yazısını okuyan Korkut, "Bir aydır babam yok, onu çok özledim. Babam, mesai arkadaşlarıyla sürpriz yaptı. Çok teşekkür ederim." dedi.Yakut da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde alınan tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumlarında çalışan tüm personelin 15 gün yurtlarda izole kaldıktan sonra, 15 gün görevlerini dışarıdaki hayatlarıyla temaslarını keserek yerine getirdiğini söyledi.Daha sağlıklı ve mutlu yarınlar için bu zorlu süreçte fedakarca ve büyük özveriyle görevini yerine getiren kurum personeline teşekkür eden Yakut, "Babası karantina nöbetinde olan İbrahim'i yalnız bırakmadık, doğum gününü kutladık. Güzel vakit geçirdik." dedi.Akkurt ise "Bu zorlu süreçte bize düşen görev, tutuklu ve hükümlüleri Kovid-19 salgınından korumak. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.