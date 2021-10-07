Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, karantinaya alınan evinde yeni tip koronavirüs tedavisi gören Yahya S.'den (71) haber alamayan yeğeni eve gitti.

Yahya S.'yi hareketsiz bulan yeğeninin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yahya S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yahya S.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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