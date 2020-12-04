Çin'in Wuhan kentinde 2019'un aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 44 milyon 993 bin 631 kişi iyileşti. Ancam malesef salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.5 milyonu aştı... Covid-19 pandemisi tüm dünyada ciddiyetini korurken, sosyal mesafenin korunması ve virüsün daha fazla kişiye ulaşmaması adına milyonlar evlere kapandı... Hal böyle olunca planlar da ertelenmiş oldu.