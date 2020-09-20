Karantinada olması gerekirken Yedigöller'de yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi

Milli parkın girişi ve içerisinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapan jandarma ekipleri, çadır kamp alanı bölgesinde Kovid-19 temaslısı 2 kişi tespit etti.

Karantinada bulunması gereken 2 kişinin olduğu bölge, güvenlik şeridiyle çevrilerek izole edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 kişiyi, gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye, para cezası uygulandı.