Karantinada olması gerekirken trafiğe çıkan sürücü yakalandı

Abana ilçesinde polis ekiplerince Bahattin Yorgancı Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında durdurulan araç sürücünün, Kovid-19 kapsamında temaslı olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Amirliğine götürülerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan sürücü Y.S.K. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karantina süresi bitmeden dışarı çıktığı belirlenen Y.S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçeye gelen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibine teslim edilen Y.S.K, Kastamonu Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.