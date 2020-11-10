Kocasinan ilçesinde Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, M.B. (30) isimli gencin izolasyonda olması gerekirken Kocasinan Bulvarı'nda bulunan bir otele kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

AA'nın haberine göre, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!