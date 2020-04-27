Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmet

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurda gelen 340 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki gözetimleri sürüyor.
İhtiyaçları Mersin Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kişi kalıyor.
Tüm ihtiyaçları giderilen misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.
Her gün dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmetleri ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.
- "Tüm ihtiyaçları karşılanıyor"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Süreç içerisinde sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Kaymaz, şunları belirtti:
"Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Şu an Suudi Arabistan'dan gelen 340 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda misafir olarak karantinada kalıyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor."
- Vatandaşlar sunulan hizmet ve imkanlardan memnun
Ailesiyle yurtta kalan Uğur Saltıcı, karantina günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Başta 'karantina' dediler, korktuk. Buraya gelip 5 yıldızlı otel konforunu gördükten sonra o korku gitti. Burada her şey lüks. Görevlilerden bir şey istediğimizde hemen elimize ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, bizi memleketimize sağ salim ulaştırdı. Allah ülkemize zeval vermesin. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.
Murat Dilber de karantina sürecinde bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatarak, "Günlerimiz güzel geçiyor. Normal bir gün gibi. Çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Böyle rahat bir ortam beklemiyorduk. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.
Hüseyin Oğurol da karantinada kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Şükürler olsun bir sıkıntımız yok. Burada rahatız, odalarda tek kişi kalıyoruz." diye konuştu.
Ulaş Demirel ise kendilerine bu hizmetleri sunanlara teşekkür ederek, "İlaçlarım alınıyor. Bütün eksikliklerimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.
Hastalığı nedeniyle yediği yemeklere dikkat etmesi gerektiğini aktaran Demirel, "Böbreklerimde rahatsızlık var. Yemeklere dikkat etmem gerekiyor. Bu rahatsızlığımdan dolayı bana tuzsuz yemek bile yapılıyor. Tüm imkanlar sağlanıyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!