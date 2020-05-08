Karantina yurdunda kalan öğretmenden "Paşa helvalı" teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilenlerle, yurt görevlileri ve diğer yetkililer arasında dostluk bağı kuruluyor.Gözetim altındaki süresi tamamlanınca memleketlerine dönenler, kendileriyle ilgilenenleri unutmuyor, hediyeler gönderiyor. Kuveyt'ten getirildikten sonra Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda kalan 45 yaşındaki öğretmen Adil Koşar da memleketi Kütahya'ya dönünce kendisiyle ilgilenenlerle iletişimini koparmadı.Koşar, sağlık sorunlarıyla ilgilenen 112 Acil Servis görevlisi Bahattin Güner ve yurt müdürü Mustafa Özçelik'e memleketinin meşhur "Paşa helvası"nı gönderdi.Kargoyla gelen helvayı yurttakilere dağıtan Özçelik ve Güner, telefonla aradıkları Koşar'a hediyeden dolayı teşekkür etti.- "Bize her zaman çok kibar davrandılar"Öğretmen Adil Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtta kaldığı günleri unutamadığını, çok iyi ağırlandıklarını belirtti.Yurttan davul zurnayla uğurlandıklarını anlatan Koşar, "Arkadaşlar çok yardımcı oldular, kendimizi evimizde gibi hissettik, sağ olsun, var olsunlar. Hepsi güler yüzlü insanlardı, organizasyonları çok iyiydi. Bize her zaman çok kibar davrandılar. Bu kibarlığa ben de bizim memleketin ramazanda meşhur helvasını göndererek karşılık vermek istedim. Bitince yine isterlerse yine yollarız." diye konuştu.- "Türkiye'nin her yerinden dostluklar kurduk"Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik de Kuveyt'ten getirilen vatandaşları 14 günlük gözetim süresi dolduktan sonra geçen hafta evlerine uğurladıklarını söyledi.Vatandaşları yurtta kaldıkları süre boyunca rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Özçelik, misafirlerin güzel anılarla yurttan ayrıldığını belirtti.Özçelik, "Memleketlerine gittiklerinde bile bizi unutmuyor, oralardan hediye gönderiyorlar. Güzel duygular yaşıyoruz. Mutlu oluyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin her yerinden, birçok ülkeden dostluklar kurduk. Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan razı olsun. Biz onların talimatlarıyla bu hizmeti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Sağlık çalışanı Bahattin Güner de unutulmadıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.
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