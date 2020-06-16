Karantina uygulamaları İngiltere'de toplumsal ruh sağlığını etkiledi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS),ülkede 23 Mart'ta başlayan karantina uygulamalarının "kaygı bozukluğu" üzerindeki etkisine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve iş hayatına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Raporda, karantina uygulamaları sırasında yüksek düzeyde kaygı bozukluğu (anksiyete) bildirenlerin sayısında ciddi artış gözlendiği vurgulandı.
Geçen yıl evli çiftlerde yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların oranının yüzde 19 olduğu ifade edilen raporda, bu yıl mart-haziran aylarında bu oranın yüzde 39'a yükseldiği kaydedildi. Salgın öncesinde evli çiftlerde kaygı bozukluğu yaşayanların oranının bekarlardan daha düşük olduğuna işaret edilen raporda, salgınla birlikte evli çiftlerde kaygı bozukluğu yaşayanların oranının bekarlardan daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.
Raporda, yüksek kaygı bozukluğunun 65 yaş ve üstü kişilerde daha sık görüldüğü, kadınların erkeklere oranla daha fazla kaygı bozukluğu sorunuyla karşılaştığı bildirildi.
Yüksek kaygı bozukluğu yaşayanların yüzde 30'unun geçim sıkıntısı çektiği vurgulanan raporda, her 5 kişiden birinin de evde çalışma koşullarından memnun olmadığı aktarıldı.
ONS Sürdürülebilirlik ve Eşitsizlikler Bölümü Başkan Yardımcısı Dawn Snape, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, İngiltere'de 19 milyon yetişkinin yüksek kaygı bozukluğu yaşadığına dikkati çekerek salgının refah ve güvenlik konularında insanları ciddi endişeye sevk ettiğini ifade etti.
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