Karantina süresi dolan 361 kişi, davul zurnayla memleketlerine uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin Afyonkarahisar'daki karantina süreci sona erdi.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.Tek tek yurttan eşyalarıyla çıkan vatandaşlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidanı verildi.Zorunlu misafirler, dezenfekte edilen otobüslere bindiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi efeler ekibi de davullu zurnalı "zeybek" gösterisi sundu.Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla efeler ekibinin müzikli gösterisine tempo tuttu, bazıları da fotoğraf ve video çekti.Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin 14 günlük izleme ve gözleme süresinin tamamlandığını söyledi.Bugün de 18 otobüsle 46 şehre tahliyelerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Buldan, şöyle konuştu:"Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve Türk Kızılayı ile birlikte yurtta kalan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşanmadı. Misafirlerimiz de bu konuda memnuniyetlerini bizlere dile getirdiler. Gözlem altında tutulan misafirlerimizin sağlık durumları da gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan yolcu ediyoruz. Pek çok vatandaşımız da bugün içerisinde evlerinde olacak. Yine evlerinde de izleme ve gözleme süreçleri devam edecek."Yurt çıkışında "Bizi Fransa'da bırakmayan devlete kurban olurum" diye bağırarak çıkan Kahramanmaraşlı Ali Köse de "En büyük Türkiye. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu olay çok ciddi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Fransa'da bırakmadı. Senin ellerinden öpüyorum. Ölümümüz bile belirsiz olacaktı. Burada ekmeğimizi, aşımızı ve her şeyimizi verdin. Çocuklarımıza kavuşturdun. Senin gözlerinden öpüyorum. Allah ömrümden alsın ömrüne versin. Türkiye Cumhuriyeti'nde takdir etmeyenlerin dilleri tutulsun." dedi.Mersinli Zuhal Gürcüoğlu da Afyonkarahisar'daki 14 günlük karantina sürecinin çok mükemmel şekilde geçtiğini vurgulayarak, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.Hataylı Sezgin Arslan, her şeyin çok güzel geçtiğini belirterek kendileriyle ilgilenen devlet görevlilerine teşekkür etti.Otobüslerine binen vatandaşlar, efeler ekibince davullu zurnalı bir şekilde memleketlerine uğurlandı.