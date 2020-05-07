Karantina süresi dolan 270 kişi memleketlerine uğurlandı - ARTVİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Makedonya’dan getirilen 5'i çocuk toplam 270 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'nde bulunan Çoruh Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlar görevliler nezaretinde otobüslere bindirilerek Türkiye'nin 7 bölgesinde 38 farklı şehre gitmek üzere yola çıktı.Artvin Livane Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Gençlik Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, Kızılay Artvin Şube Başkanı Fatih Tahtalı ve görevlilerce uğurlanan vatandaşlara fidan hediye edildi.Bazı vatandaşalar hediye edilen fidanları yurdun bahçesine dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.- Vatandaşlar Artvin’den mutlu ayrıldıMemleketine uğurlananlardan Emine Gülbayram, Makedonya'da üniversite okuduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle devletimiz bizi vatanımıza getirdi. 14 gün boyunca Artvin'de misafir olduk. En iyi şekilde ağırlandık. Bizimle yakından ilgilenen Artvin Valiliği'ne, sağlık çalışanlarına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, AFAD, ve Kızılay yetkililerine teşekkür ediyoruz. Her şey eksiksizdi. Kaldığım odanın manzarası çok güzeldi. Günüm Artvin'in güzel manzarasını izlemekle geçti. Çok güzel günler geçirdim. Çok güzel anılar biriktirdim” dedi.Memleketi Bitlis'e gideceğini belirten İbrahim Erdil, karantina sürecinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Hiç yabancılık hissetmedik. Evimizde gibi hissettik. İhtiyacımız olan her şey karşıladı. Devletimize bize sağladığı imkanlardan dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.Adanalı Asuman Özcan ise "Yurda yerleşince endişelerimin yersiz olduğunu gördüm. Burada aile sıcaklığı ile karşılandık. Artvin’e ilk defa geldim. Daha güzel günlerde Artvin’e misafir olarak gelmek istiyorum. Artvin halkının ve yurt çalışanlarının sıcaklığını hissettik, bizlere çok saygılı davrandılar. Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizleri vatanımıza getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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