Karantina süresi dolan 225 kişi evlerine uğurlandı - DÜZCE

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 25 Nisan'da, ABD'den getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 225 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise AFAD İl Müdürlüğünce 8 otobüsle 32 farklı ile gönderildi.

- Yetkililere teşekkür

Karantina süresi dolan Handan Akten, yurda yerleştikten sonrada Türk Kızılay, AFAD ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine hizmet etmelerinden çok memnun kaldıklarını ve minnettar olduklarını anlatarak Türkiye'nin vatandaşına bu denli sahip çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Akten, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'mize ve devlet büyüklerimize saygılarımı iletiyorum. Düzce Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, AFAD İl Müdürü Ali Kartal'a, sağlık çalışanlarına, polis ekiplerine herkese çok çok teşekkür ederim. Burada gerçekten günlerimiz geçti ve çok çok iyi bakıldık. Ne istediysek yerine getirildi, minnettarız." diye konuştu.

Öte yandan yakınlarını özel araçlarla almaya gelen bazı vatandaşlar da devletin bu sahiplenmesinden ötürü çok teşekkür ettiklerini belirtti.