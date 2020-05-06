Karantina süresi dolan 160 kişi evlerine gönderildi - HATAY

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskenderun Gaziye Hatun Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.Sağlık kontrolleri yapılan Türk vatandaşları, otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

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