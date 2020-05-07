Karantina süreleri dolan 289 kişi evlerine uğurlandı - KAYSERİ

AA

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 23 Nisan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Melikgazi ve Hunat Hatun yurtlarına yerleştirilen, Özbekistan'ta çalışanlar ile eş ve çocuklarından oluşan 289 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.Karantinadan çıkan vatandaşlardan Özbekistan'da inşaat firması sahibi Ercan Çelik, özlemle, hasretle dolu 14 günlük süreci geçirdiklerini, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduğunu söyledi.Kayseri'ye geldikleri ilk günden itibaren görevlilerin kendileri ile çok iyi ilgilendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:"Buraya Özbekistan'dan geldik . Özbekistan'da 2 ay kaldım, orada da böyle bir karantina süreci geçirdik. Son 14 günümüzü de buradaki yurtta geçirdik. Yurttaki arkadaşlara, bizimle ilgilenen devletin tüm kurumlarına, herkese bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Karantinanın ilk 2 günü biraz sıkıcı oldu ama sonra sürece alıştık. Zaten bunun da olması gerekiyordu. Biz 14 kuralını bile bile geldik. Ankara'ya gideceğim. Ailemin yanına gidiyorum. 2,5 aydır ailemi görmüyordum. Son 14 günde Türkiye'de olup yanlarına gidememek özlemi daha da katladı. Bu mübarek günlerde herkes ailesine kavuşur, bu salgın hem ülkemizde hem de dünyada bir an önce yok olur, insanlar rutin hayatına döner inşallah."Özbekistan'da işçi olarak çalışan Adnan Duran da bu süreçte kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnun kaldıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Geldiğimiz günden bu tarafa çok büyük ilgi gördük. Hiç bir sıkı yaşamadık. 14 gün çok güzel, sakin geçti. Buradan Van'a gideceğim, evliyim iki çocuğum var. Onları çok özledim." ifadelerini kullandı.