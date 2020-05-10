Karantina süreleri dolan 233 kişi evlerine gönderildi - KAYSERİ

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilerek burada karantinaya alınan 233 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.Türkiye'ye dönmelerinin ardından 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi, Hunat Hatun ve Develi yurtlarına yerleştirilen 233 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek 52 ile gönderildi.Yurttan ayrılan vatandaşlara, çam fidanı hediye edildi.