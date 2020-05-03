Karantina süreçleri tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür

AA

Kazakistan'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Van'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor. Türk Kızılay Van Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.