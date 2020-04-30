Karantina sürecinin ardından yurtlarda duygu yüklü mektuplar kaldı

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar ile Sakarya'ya tayini çıkan bazı polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan tahliye edilmelerinin ardından arkalarında duygu yüklü mektuplar bıraktı.
Aralarında Ürdün, İngiltere, İrlanda, Ukrayna ve Özbekistan'dan gelenler ile Sakarya'ya yeni atanan emniyet mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rahime Sultan, Sakarya, Arif Nihat Asya, Sabahattin Zaim ve Muhammet Fatih Safitürk yurtlarında 14 gün boyunca gözetim altında tutuldu. Aralarında öğrenci, iş adamı, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin de bulunduğu vatandaşlar, son sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderildi. Misafirlerin yurttan ayrılmasının ardından görevliler, bazı odalarda vatandaşların minnettarlıklarını anlattıkları duygu dolu mektuplar buldu.
- "Karantina şartlarında sağlanabilecek imkanlardan çok daha fazlası sunuldu"
İngiltere'den gelen Kübra Ateş, gözetim altında tutulduğu yurttan ayrılmadan önce süreci anlatan mektup bıraktı. Ateş, mektubunda kendilerine sunulan imkanlardan uzunca bahsetmeyeceğini belirterek "Yalnızca şunu söylemeliyim ki karantina şartları altında sağlanabilecek imkanlardan çok daha fazlası sunuldu bizler için. Beni en çok mutlu eden ise bizlere hediye edilen kitaplardı. Rastgele seçilmiş kitaplar değildi onlar." ifadelerini kullandı.
Mektubunda ülkesine döndüğü için içinin rahat olduğunu dile getiren Ateş, "Karantina altında olsam dahi kişiye vatanının verdiği güveni başka hiçbir toprak parçasının veremeyeceğine emin oldum bu süreçte. İnanıyorum ki dünyayı saran bu kötü günler elbette geçecek, biz yine aydınlık günlere uyanacağız. Dilerim ki her birimiz bu süreçten faydalı dersler çıkararak daha güzel yarınlar inşa ederiz. Bizler için bu fedakarlığı yaptığınız için sizlere minnettarız. Daima aydınlık geleceğiniz olsun." duygularını paylaştı.
Sakarya'ya yeni atanan emniyet mensubu Tuğba Yavuz da mektubunda, odasında bugünlerin geçeceğini düşünerek umutla sabrettiğini kaydetti. İhtiyaçlarının karşılandığını aktaran Yavuz, mektubuna şöyle devam etti:
"Biz burada iyiyiz. Umarım her şey en kısa sürede düzelir ve eski halimize, düzenimize döneriz. Olacak inanıyorum, inanmaya ihtiyacımız var. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu günler gelip geçtiğinde hayatınıza, kaldığınız yerden devam edersiniz. Bu ülkenin, bizlerin sizlere ihtiyacı var. Kendinize dikkat edin. Güzellikler sizi bulsun, siz de güzellikleri. Sevgilerle."
- "Tek kelimeyle mükemmelsiniz"
İsmini paylaşmayan bir vatandaş da mektubunda yurtta kaldığı sürede Türkiye'nin ne kadar ileriye gittiğini, büyüdüğünü gururla gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Verilen müthiş imkanlar, bizleri rahatlatan açıklamalar, seferber olmuş bir Türkiye... Emeği geçen tüm çalışanlara, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, herkese gözlerimizi yaşartan ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle mükemmelsiniz. Sözde gelişmiş birçok ülke, vatandaşlarına hiçbir hizmet yapmazken benim ülkem hizmetin en güzellerini yapma çabasında. Mükemmel günler geçirdik karantinada, hiç unutmayacağımız 14 gün. Çocuklarımla çok mutluyduk. Allah herkesten razı olsun, rahmetini, rızıklarını, iyiliklerini ülkemizin ve sizlerin üzerine yağdırsın."
Vahit Yılmaz da memleketine gitmeden bıraktığı notta "Her şey için çok teşekkür ederiz. Evimizi aratmadınız. Güler yüzünüz daim olsun." mesajını paylaştı.
İsimlerini yazmayan bazı vatandaşlar da görevlilerin güler yüzlü, sabırlı, yardımsever olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdikleri mektuplar bıraktı.
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