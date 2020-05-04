Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'ye minnettar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk vatandaşının Battalgazi Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı. Vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yurt çalışanlarına teşekkür etti.
Suudi Arabistan'daki bir fabrikada çalışan Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerinin durdurulmasıyla orada kaldıklarını hatırlattı.
Türkiye'nin vatandaşlarını tahliye edeceğini öğrendiğinde konsolosluğa müracaat ettiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:
"Allah'a şükür uçağa bindik, geldik ülkemize, toprağımıza, vatanımıza. Devletimiz sağ olsun, var olsun, bizi çok güzel ağırladı. Karantinayı kabul ederek geldik, çok da memnunuz. Bir tek eksikliğimiz ailemizden uzak kalmak, onun dışında her şeyimiz tastamam. Misafirperverliklerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür diyorum. Burada kendimi evimde gibi gördüm."
Öztürk, yurtta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatarak, "Yurt şartları çok güzel, kitap okuyordum. Günde 3 öğün yemek getirdiler, sağ olsunlar. Sürekli ihtiyacımız var mı diye soruyorlardı. Herkesten Allah razı olsun." dedi.
- "Odalar müthişti"
Karantina sürecinde yurtta kalanlardan Hakan Coşkun ise her şeyin çok iyi olduğunu aktararak, "Burada ortam iyiydi, sıkıntı yoktu. Odalar hakkında hiçbir şey söyleyemem, müthişti. Tek sıkıntı odada tek başına kalmak. Karantinada kalmak gerçekten inanılmaz bir şey. 14 günü nasıl geçirdim, bilmiyorum. Servis, ortam çok iyiydi, tek sıkıntı yalnızlık. Evime gideceğim için çok mutluyum. Ailemi çok özledim." ifadelerini kullandı.
- "Çok güzel vakit geçirdik"
Gülseren Yiğit ise berber olan eşi Orhan ve bir çocuğuyla karantina süresini tamamlayarak, memleketleri Hatay'a dönmenin sevincini yaşadı.
Gülseren Yiğit, karantinada kaldıkları süreyle ilgili, "Çok güzel vakit geçirdik. Özellikle kızıma getirilen oyuncaklar ve gösterilen ilgi çok iyi oldu. Biz kızımızın sıkıntılı bir dönem geçireceğini düşünüyorduk. Memleketime döndüğüm için çok mutluyum. Memleketimizde de inşallah bu süreci atlatalım. Oda temizliğinden çok memnun kaldım. Oda temizliği için herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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