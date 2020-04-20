Karantina sürecini Giresun'daki yurtlarda geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 512 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçaklarla 2-3 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.
Kovid-19 önlemleri kapsamında Giresun'daki KYK yurtlarına yerleştirilen misafirler, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine uğurlandı. Yurtlardan ayrılırken geride duygu dolu mektuplar bırakan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
- Milli Dayanışma Kampanyası için mektupla birlikte 100 lira bıraktı
Karantina sürecini Giresun Gülpembe Hatun KYK Yurdu'nda geçiren İbrahim Yamaç'ın bıraktığı mektubun arasından 100 lira çıktı.
Yamaç, yurtta kaldığı süre zarfında kullandığı elektrik ve su karşılığında bıraktığını belirttiği 100 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmasını istedi. Yamaç, mektubunda, "Herkes gücünün yettiği kadar kampanyaya bağış yapsa inanın biz bize fazlasıyla yeteriz. Bu vatan bizim. Bizlere bu zor günlerde kucak açan hükümetimize karşı duyarlı olmamız gerekmektedir." ifadesine yer verdi.
Görevliler, Yamaç'ın bıraktığı parayı kampanya için açılan hesaba yatırarak dekontunu kendisine gönderdi.
- "Her gün korku ve tedirginlik içerisinde uyanıyorduk"
Kuveyt'te çalışan inşaat mühendisi Ali Özdemir ise mektubunda, Kuveyt'te hastalık nedeniyle her gün korku ve tedirginlik içerisinde uyandıklarını, Türkiye'ye döndükten sonra bu korkularının ortadan kalktığını anlattı.
Özdemir, Türkiye'ye dönmelerinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
KYK yurdunda oğluyla kalan Rahmi Demir de mektubunda, kendilerine 14 günlük süre içerisinde çok iyi bakıldığına dikkati çekerek görevlilere teşekkür ettiğini ve kendilerinden helallik istediğini yazdı.
KYK yurtlarında oluşturulan anı defterlerine de notlar yazan vatandaşlar, Kuveyt'ten Türkiye'ye geliş ve karantina sürecindeki gördükleri ilgiden ve sunulan hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere ve devlete minnetlerini ifade etti.
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