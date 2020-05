Karantina sürecinde yaşadıklarını mektuplarla anlattılar - MUŞ

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.KKTC'den 19 Nisan'da uçakla getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muş Müştakbaba Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 175 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca yaşadıklarını, yazıya döktü.Yurt yönetimi, ilk gün, misafirlerin karantina sürecinde yaşadıklarını yazması için odalara bıraktığı "Yurdumda Hayat Var" adlı anı defterlerini, tahliyenin ardından topladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, duygu dolu mektupları ve anı defterlerini Bakanlığa gönderecek.- "Devletin kol kanat gerişini ilk defa bu kadar somut hissettim"Yurttan memleketi Antalya'ya uğurlanan stajyer doktor Orçun Bostancı, anı defterindeki yazısında, sunulan hizmetten dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.Bostancı, şu ifadeleri kullandı:"İlk günler her zaman önemlidir. Sağ salim Türkiye'ye gelmenin mutluluğu var içimde. Bugünün benim için bir diğer önemi, vatanımın her karış toprağının güzel olduğunu bir kez daha fark etmiş olmam. Uçaktan indiğimiz andan yurda gelip yerleşene kadar bize gösterdikleri misafirperverlik bir kez daha Türklüğüm ile gururlandırdı. Devletin kol kanat gerişini ilk defa bu kadar somut ve net hissettim."KKTC'de Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığını belirten İrfan Uçar da mektubunda şunları anlattı:"İlk kez Muş'u görmüş olduk. Alparslan'ın Bizans'ı bozguna uğrattığı Muş Ovası çok güzel bir yer. Ama karantinada olduğumuz için gezemedik. Dünyada süper güçler kendi insanlarını ölüme terk ederken, devletimiz 7'den 70'e tüm vatandaşlarına birinci sınıf muamelesi yapıyor. Bence vatandaşlarına önem konusunda ülkemiz dünyada bir numara. İyi ki Türk doğmuşum iyi ki bu ülkenin bir ferdiyim. Ülkemle gurur duyuyorum."- "Maskenin altındaki sıcak gülümsemeyi hissettim"Karantina süresi tamamlanan Cansel Ahraz da anı defterine şunları yazdı:"Buraya ilk geldiğimde korkulu ve endişeliydim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Uçaktan indikten sonra bizi karşılayan kalabalık ekip içimi rahatlattı. Sonrasında bize verilen çiçekler... Herkes maske takmış olsa da maskenin altındaki sıcak gülümsemeyi hissettim. Zaman çok hızlı geçiyor. Gitmemize çok az kaldı canım Muş. Sana gelmem mecburi oldu. Ama bu kara günler bitince canıgönülden geleceğim sana, karış karış gezeceğim her yeri, beni tekrar güzel ağırlayacağına çok eminim. Ama bu sefer sarılarak vedalaşacağız. Her çalışan bizimle ayrı ayrı o kadar ilgilendi ki hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Bizim yapabileceğimiz tek şey ardınızdan size dua etmek. Sayfalarca teşekkürü hak ediyorsunuz."- "Her vatandaşımızı 'Yurdumuz yuvanızdır.' düsturuyla ağırlıyoruz"Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de Bakanlıklarının salgın sürecinde yürüttüğü etkin hizmetleri, Muş'ta da hassasiyet ve gayretle yerine getirdiklerini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vali İlker Gündüzöz'ün talimatlarıyla, misafir ettikleri her vatandaşı "Yurdumuz yuvanızdır." düsturuyla ağırladıklarını belirten Güler, misafirlerinin mutluluğu için tüm personel ve ilgili bütün kurumların canla başla çalıştığını bildirdi.Güler, "Sunulan hizmetler misafirlerimizin duygularına yansımış ve bunu gerek sosyal medyada gerek bizzat bizlere gerekse de yazdıkları mektuplarla ve anı defterleriyle dile getirmişler. Bu bizleri çok mutlu ettiği gibi motivasyonumuzu da artırmıştır." ifadelerini kulladı.