17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgının Avrupa'da en çok etkilendiği ülke olan İtalya'da, açıklanan son bilgilere göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2158'e yükselirken, enfekte kişi sayısının 27 bin 980'e ulaştığı belirtildi. Ülkenin karantina altında olması sebebiyle de alışık olunmayan durumlar gözlemleniyor.
Büyükannelerinin yanına karantina nedeniyle giremeyen torunları, büyükannelerini bu duruma başka bir çözüm bulmuş. Küçük çocuklar ellerinde "Her şey iyi olacak" yazılı pankartla büyükannelerinin camının önünde destek olmaya gelmiş.
TELEKONFERANSLA DÜĞÜN
Ülkenin karantina altına alınmasının ardından planlanan evlilik törenleri de ertelenmeye başlamıştı. Fakat, Inti ve Francesca çifti planladıkları evlilik törenin gerçekleşmesi için farklı bir yol buldular.
Evlilik planından vazgeçmek istemeyen çift, törene ailelerinin telekonferansla katılımını sağlayarak ve bir arkadaşlarını da şahit ederek evlendiler.
Hayat şartları sebebiyle böyle bir seçimde bulunduklarını belirten çift, "Kalabalık ve misafirler olmadan bir tören gerçekleştirdik bu çok daha içten oldu" ifadelerini kullandı.
Çift, hiçbir şeyin belli olmadığı korku dolu günlerde, bu samimiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "ailelerimizin de telekonferansla bize katılmaları çok mutluluk vericiydi" dedi.
Inti ve Francesca balayını karantina altında evlerinde geçirecek.
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