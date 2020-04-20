AA

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek amacıyla birçok Avrupa ülkesi önlem almaya devam ediyor. Virüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'nın karantina ilan etmesinin ardından İspanya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Alınan önlemler sonrasında Avrupa ülkelerindeki ekonomik faaliyetler daralıyor.

Günlük hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde elektrik talebinde de ciddi gerileme yaşanıyor.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, martın ikinci haftası itibarıyla ilk olarak İtalya'da düşmeye başlayan elektrik talebinde, ay sonunda tüm kıtada azalma görüldü.

Buna göre, 30 Mart - 5 Nisan haftasını kapsayan dönemde, İtalya'nın elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak Avrupa kıtasındaki en büyük talep düşüşü olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde İtalya'da saatlik ortalama elektrik talebi 24 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

İtalya'yı elektrik talebi yüzde 22 azalan Hollanda takip ederken, aynı dönemde Hollanda'da saatlik ortalama elektrik talebi 9,1 gigavat oldu.

Kovid-19 vaka sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı İspanya'da ise söz konusu haftadaki elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak saatte ortalama 23 gigavata geriledi.

Belçika'nın elektrik talebi ise saatlik ortalama 9.7 gigavata düşerek yüzde 14 azalırken, İngiltere'de bu oran yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde İngiltere'nin saatlik ortalama talebi 32.6 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

FRANSA'DA SAATLİK ORTALAMA 50 GİGAVAT

Ayrıca, 17 Mart itibarıyla serbest dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlandığı Fransa'da elektrik talebi bu dönemde yüzde 10 azalarak saatlik ortalama 50 gigavata geriledi.

Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan Almanya'da ise elektrik talebi yüzde 5 düşüşle saatlik ortalama 53.5 gigavat seviyesine geriledi.

Bulgaristan ise Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri arasında elektrik talebi artan tek ülke oldu. Bulgaristan'ın elektrik talebi bu dönemde yüzde 8 arttı ve saatlik ortalama talep 45 gigavata çıktı.

Öte yandan, Avrupa'da birçok ülkede Kovid-19 önlemleri sebebiyle elektrik talebinde gerileme görülmesine rağmen Kuzey Avrupa ülkelerinde elektrik talebi artmaya devam ediyor.

Söz konusu dönemde Danimarka'daki elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak saatlik ortalama 39 gigavata yükseldi. Norveç'in elektrik talebi ise yüzde 7 artışla 16.9 gigavat seviyesine çıktı. Finlandiya'da da elektrik talebinde yüzde 3 artış görüldü.

- Önlemlerin en büyük etkisi nisanda görülecek

Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu EMBER Elektrik Analisti Dave Jones, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın elektrik talebinin giderek daha fazla azaldığını kaydetti.

Buna rağmen Kovid-19 önlemlerinin elektrik talebindeki asıl etkisinin nisanda görüleceğini belirten Jones, "Talepteki düşüş kömür ve doğal gazdan elektrik üretimini ciddi oranda azaltacak çünkü azalan elektrik talebinin karşılanmasında maliyetsiz oldukları için öncelikli olarak rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer santraller kullanılıyor. Bu yüzden, elektrik talebinde yüzde 10-20 düşüş, fosil kaynaklardan üretilen elektrikte çok daha büyük bir azalma anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.