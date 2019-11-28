Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar

Yabani hayvanlardan da vaşak, karakulak, porsuk, kaya sansarı ve yaban domuzu gibi büyük memeli türleri görülüyor. Bu kanyonun bir diğer önemli özelliği ise vaşak ve karakulağın aynı habitatı paylaştığı ender alanlardan biridir. Buralar, ağaçların ve yaprakların halı motifi gibi şekillendiği sonbaharın güzelliklerini ortaya koyuyor. Sonbaharda kanyonda ağaçların yeşilden, sarı ve kahverengiye kadar doğanın bütün renklerinin binbir tonunu görme imkanınız var. Burası yürüyüş, dağa ve foto safariye çok elverişli bir yer. Ziyaretçiler tabiat parkının içinde yer alan Ballık köyünün kültürel yapısını da görerek doğada keyifli anlar geçirebiliyor."