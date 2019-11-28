Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla'nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafede Batı Toroslar'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.
AA'nın haberine göre Konglomera ve kalker kayaçlardan oluşan doğa harikası kanyon oldukça engebeli ve sık bitki örtüsüyle kaplı olduğu için bölgede rehbersiz gezilmesi tavsiye edilmiyor. Kanyon, kenarında kurulu çiçek ve çam balıyla ünlü Ballık köyüyle, çam, sedir, meşe, çınar ve ardıç araçlarıyla, karstik kayalardan çıkan sularıyla, sarp yamaçlara kurulu ahşap evleriyle, konuksever güler güzlü insanlarıyla doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
"YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK UZUNLUKTA"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, kanyonun 2018'de "Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı" ilan edildiğini söyledi. Hem Burdur hem de Muğla sınırlarının içinde yer alan kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirten Kamil, "Batı Toroslar'da yer alan kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor" dedi.
Karanlıkdere Kanyonu'nun en derin yerinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 350, en yüksek yerinin ise 1500 metre civarında olduğuna değinen Kamil, yaklaşık 10 kilometrelik uzunluktaki kanyonun zorlu bir yürüyüş parkurunun bulunduğunu dile getirdi.
"DOĞANIN BÜTÜN RENKLERİNİN BİNBİR TONUNU GÖRME İMKANINIZ VAR"
Kamil, Burdur'da karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanterini çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Zengin bitki ve hayvan biyoçeşitliliğe sahip Burdur'da, Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 59'u mevcut. Karanlıkdere Kanyonu'nda da ağaç türlerinden kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, yapraklılardan meşe ve sonbaharı kanyon içinde en güzel yansıtan çınar ağaçlarını görmekteyiz."
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