AA

Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce doğadan yakalanan 11 yaban keçisi Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'na salındı.

AA'nın haberine göre müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışmaları kapsamında Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 6'sı erkek, 5'i dişi toplam 11 yaban keçisinin Altınyayla ilçesi Ballık köyü sınırlarında bulunan kanyona bırakıldığı bildirildi.

Türkiye'de ilk kez doğadan alınan yaban keçilerinin başka bir doğal ortama yerleştirme çalışmasının ikinci etabının başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "İki etapta 18 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor" ifadesi kullanıldı.

Yaban keçisi yerleştirme programına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel ve köy muhtarları katıldı.

Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 21 Ocak'ta 7 yaban keçisi yerleştirilmişti.